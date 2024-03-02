عادل حمودة: الرهبنة الفكرية لجمال حمدان أخرجت لنا جواهر صاغها بعشق لوطنه

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك شخصيات مؤثرة حاولت أن تخرج جمال حمدان من عزلته، كما حاولت أن تعيده إلى الحياة الطبيعية، وأن تمنحه مقومات الحياة العصرية من شقة مناسبة وسيارة وحساب في بنك، وحاولت إقناعه بترك العزلة والعودة إلى دنيا الناس لكنه رفض.

جمال حمدان والتدريس في الجامعة

وتساءل «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: لو كان جمال حمدان واصل التدريس في الجامعة واستسلم لظلمها هل كان سينتج من الكتب ما أنتج؟، ولو كان تزوج وأنجب وانشغل بأسرته الصغيرة هل كان سيعطي كل هذا الاهتمام لوطنه؟، ولو كان استجاب لنداء القلب وبقي في لندن إلى جانب فيلما هل كنا سمعنا عنه؟ مجيبًا إن القدر له ترتيباته.

الرهبنة الفكرية

وتابع: «القدر اختار لجمال حمدان الرهبنة الفكرية لكي يتفرغ للجواهر التي صاغها بعشق لوطنه وإيمان به، ولو اختار القدر لجمال حمدان مصير آخر لكان جمال حمدان آخر، وجمال حمدان آخر لا يعرفنا ولا نعرفه لا يهتم بنا ولا نسمع عنه».