 عادل حمودة: «مظلمة أكاديمية» سر عزلة جمال حمدان

بدأ الكاتب الصحفي عادل حمودة الحديث عن الدكتور جمال حمدان بإهداء كتبه في الجزء الثالث من كتابه «شخصية مصر » قال فيها «الكاتب الصحفي الممتاز الأستاذ القدير عادل حمودة تحية تقدير وشكرا».

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها شهادة من باحث راهب ننحني أمامه تقديرا واحتراما، كان ذلك في عام 1984، حمل النسخة المهداة الناشر يوسف عبد الرحمن في دار عالم الكتاب.

جمال حمدان يترك التدريس في جامعة القاهرة

وتابع: «كان الناشر يوسف عبد الرحمن وسيلة الاتصال بيننا، كان جمال حمدان في عزلته الشهيرة منذ ترك التدريس في جامعة القاهرة، سر العزلة مظلمة أكاديمية، فكانت أبحاثه تمنحه فرصة ترقي حصل عليها زميل آخر، لكن عزلته منحته تفرغا كاملا».

جمال حمدان أسطورة نعرفها

وواصل: «وصل بالموهبة والعبقرية إلى أقصى مدى، نحن نتذكره ونمجده ونخلده ولا نعرف اسم منافسه أو اسم كل من ظلموه أكاديميا في الجامعة، جمال حمدان أسطورة نعرفها وإن كنا لا نعرف الكثير عنها».