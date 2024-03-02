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دراما المتحدة

 عادل حمودة: «مظلمة أكاديمية» سر عزلة جمال حمدان

كتب:

محمد عزالدين
08:35 م | السبت 02 مارس 2024
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

بدأ الكاتب الصحفي عادل حمودة الحديث عن الدكتور جمال حمدان بإهداء كتبه في الجزء الثالث من كتابه «شخصية مصر » قال فيها «الكاتب الصحفي الممتاز الأستاذ القدير عادل حمودة تحية تقدير وشكرا».

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها شهادة من باحث راهب ننحني أمامه تقديرا واحتراما، كان ذلك في عام 1984، حمل النسخة المهداة الناشر يوسف عبد الرحمن في دار عالم الكتاب.

جمال حمدان يترك التدريس في جامعة القاهرة 

وتابع: «كان الناشر يوسف عبد الرحمن وسيلة الاتصال بيننا، كان جمال حمدان في عزلته الشهيرة منذ ترك التدريس في جامعة القاهرة، سر العزلة مظلمة أكاديمية، فكانت أبحاثه تمنحه فرصة ترقي حصل عليها زميل آخر، لكن عزلته منحته تفرغا كاملا».

جمال حمدان أسطورة نعرفها 

وواصل: «وصل بالموهبة والعبقرية إلى أقصى مدى، نحن نتذكره ونمجده ونخلده ولا نعرف اسم منافسه أو اسم كل من ظلموه أكاديميا في الجامعة، جمال حمدان أسطورة نعرفها وإن كنا لا نعرف الكثير عنها».

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