«حماس»: تقاضي المعبر المصري آلاف الدولارات من فلسطينيين أكاذيب إسرائيلية

نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أكاذيب تقاضي شركة «هلا» أو المعبر المصري آلاف الدولارات من الفلسطينيين العابرين، مؤكدا أن هذه الأكاذيب وراءها الاحتلال الصهيوني وهدفها شق الصف وهدم التوافق والتوحد بين الشعبين المصري والفلسطيني، فالاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك علاقة قوية بين الشعبين الفلسطيني والمصري وأيضا على مستوى القيادات.

شائعات هدفها استهداف الدور المصري

وواصل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على «سي بي سي»: هذه شائعات هدفها استهداف الدور المصري وأنه الدور الوحيد الثابت والأقوى في دعم الشعب الفلسطيني وأن هذه شائعات صهيونية إسرائيلية يروجها وكلاؤهم والكارهون للدور المصري.

وأكد أن ن الدولة المصرية شريك لنا ودائم فهي لم تقصر يوما تجاه شعبنا، محذرا من الاستماع للشائعات التي يبثها الاحتلال لبث الفرقة بين الدولتين، موضحا أنه يوجد اختلاف بين كل من منطقة شمال وجنوب غزة، وأن شمال غزة حُرم من كافة أشكال الدعم ولكن بدأت المساعدات تطوله الأيام الماضية كما يقطنها ما يقرب من 500 ألف مواطن، أما الجنوب فالمساعدات مستمرة في دخوله.

الاحتياجات الإنسانية المصرية وصلت لأهل غزة

وتابع أن المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية التي أُسقطت جواً من مصر اليوم وصلت أهلنا في قطاع غزة، وكانت بمثابة رسالة صمود في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف صعبة.