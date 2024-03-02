عضو بـ«التنسيقية»: إسقاط المساعدات المصرية على غزة يخفف معاناة الفلسطينيين

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جويًا في قطاع غزة، يعكس محاولات مصر الحقيقية قيادة وحكومة وشعبًا، للتخفيف عن الأشقاء ودعمهم؛ لمواجهة ما يتعرضون له من سياسات تجويع داخل القطاع.

الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة

وأضاف «الباز» في بيان، أنّ الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين بقطاع غزة، ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى كوارث إسرائيل في القطاع، منوهًا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكاها واعتداءاتها الوحشية على مرأى ومسمع من العالم.

الدعم المصري غير المسبوق للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أنّ تحرك مصر في مختلف المسارات الدولية والإقليمية ساهم في خلق حالة من الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية، على الصعيدين الحكومي والشعبي، لافتًا إلى أن كثيرًا من دول وشعوب وحكومات العالم اكتشفت الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال من خلال حربها، واتباعها سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكّد أنه على المجتمع الدولي تحمل نتيجة معاناة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة أشارت في أحد تقاريرها إلى أن طفل من كل 6 أطفال، دون سن الثانية في شمال غزة، يعاني من سوء التغذية الحاد.