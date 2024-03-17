حكم تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار في رمضان.. «الإفتاء» توضح

حكم تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار في رمضان، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أنّ هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل الفطر يكون قبل صلاة المغرب أم بعدها؟».

حكم تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار في رمضان

وبخصوص حكم تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار في رمضان، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنّه يستحب أن يكون الفطور قبل أداء صلاة المغرب، فالرسول «صل الله عليه وسلم»، كان يفعل ذلك في رمضان، مستشهدا بحديث عن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى ثمرات، فإن لم تكن حَسا حَسَوات من ماء».

وتابع أمين الفتوى: «السنة والقدوة بالرسول صل الله عليه وسلم، أولى بالاتباع، بأن يكسر المسلم صومه ثم يصلي ثم يأكل بعد ذلك ما شاء».

متى يفطر الصائم؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، أنَّه إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأ للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأ قبل غروب الشمس، واستشهدت بقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل»، فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، مصداقا لقول الرسول «صل الله عليه وسلم»: «إذا أقبل الليل من هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» أخرجه البخاري في صحيحه».