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دراما المتحدة

ضبط مركز تعبئة باع 646 طن سكر خاص بمبادرة معا ضد الغلاء في دمنهور

كتب:

إحسان شعبان
11:23 م | السبت 02 مارس 2024
ضبط مركز لتعبئة السكر في البحيرة

ضبط مركز لتعبئة السكر في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، رقابتها بكافة مدن ومراكز المحافظة. 

ضبط مركز باع السكر في السوق السوداء

ونفذت الرقابة التموينية برئاسة  سمير البلكيمي، حملة تموينية بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف في 646 طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء، بالبيع في السوق السوداء.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية، ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المحدد الخاصة بالسلع والمعروضات، موجهة بضرورة متابعة مدى مطابقة السلع التموينية للمواصفات مع مكافحة كافة صور الغش التجاري لردع المخالفين.

حملة تموينية في رشيد 

يذكر أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شهدت أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.

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