محمود فوزي: أتوقع رفع 40 توصية من مخرجات الحوار الاقتصادي للرئيس السيسي قبل رمضان

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.

التوصل لتوافقات كثيرة

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على cbc: «ناقشنا مسائل خلال الجلسات الماضية، ووصلنا لتوافقات كثيرة، واختلفنا في بعض المسائل».

الحوار يقرب المسافات

وتابع: «الحقيقة التي خرجت بها على المستوى الشخصي أنني لم أتخيل أن الاقتصاديين بينهم وبين بعضهم اختلاف في وجهات النظر، فهم لديهم حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وكان من المفيد أن نستمع لبعض»، منوهًا بأن الحوار يقرب المسافات، واستطعنا بناء توافقات كثيرة، والآن نحن في مرحلة صياغة ما انتهينا إليه في الأيام الأربعة الماضية، وليس هناك تصويت لأن القضايا التي نتوافق عليها يجرى رفعها للرئيس السيسي.

واستطرد أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل، وهو ما يؤكد أهمية الحوار وفتح آفاق مفيدة للجميع وسنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان.