اجتماع مهم لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال ساعات لبلورة التوصيات الاقتصادية ورفعها للرئيس

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيجتمع خلال ساعات لبحث بلوة التوصيات والصياغة النهائية للمقترحات التي توصل إليها الحوار الاقتصادي من أجل صياغة المخرجات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها سواء تنفيذيا أو تشريعيا.

تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريح لـ«الوطن»، أن التوصيات تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت، موضحا أن المخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتستهدف إحداث انفراجة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن مشاركة الحكومة في الجلسات كانت مهمة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، وعززت من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

مناقشة الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية

وأضاف أن الحوار الاقتصادي، عقد 12 جلسة على مدار 4 أيام، تطرقت النقاشات بها إلى أهم القضايا التي تملس الاقتصاد المصري؛ من بينها الأجور والمعاشات، برامج الحماية الاجتماعية، توطين الصناعة، وتطوير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتمكين المواطن المصري، والسيطرة على غلاء الأسعار، وسعر الصرف، وزيادة الحصيلة الدولارية.