أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة عن مواعيد وأماكن عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، اليوم الأحد، ضمن العروض اليومية التي يشهدها المهرجان يوميا.

عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في القاعة الكبرى

وأعلنت إدارة المهرجان عن أماكن العروض اليوم، في القاعة الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية وتشمل الآتي:

الساعة 10:45: أفلام الابتلاء وخشب و36 شارع الورود.

12:35: ماستر كلاس إليسا ليبو مناقشة كتابها سينما الانا.

الساعة 2:30: منظر الصحراء وماستر كلاس دانيال كوتر.

الساعة 4:05: ستاشر والنمل الأبيض.

الساعة 6:00: جسد العالم وفقد وقاطعوا الصناديق وبداخلي والزراعة الإيكولوجية والنسوية في غينيا بيساو ومطاردة الشمس الشط وأرض ضبابية.

الساعة 7:35: أحلام مثل قوارب الورق والأشباح التي ترسمها على ظهري وهامبورج مانور وهنا في دمشق ولسنا ظلالا وإليك يا بلدي سلام.

عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في القاعة الصغرى

كما أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية عن مواعيد وأماكن عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في القاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية كالتالي:

الساعة 11: فيلم جنة البكر.

الساعة 12:45: أفلام سينما الدنيا وسينما مسرة والسينما ولا شيء بسواها.

الساعة 2:30: ندوة برنامج بكرة الحنين.

الساعة 6:00: سمر قبل آخر صورة.

الساعة 7:35: تحت سماء دمشق.

عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.. سينما دنيا

كما تشمل عروض الأفلام الطويلة والقصيرة في سينما دنيا ضمن عروض مهرجان الإسماعيلية ما يلي:

الساعة 10:00: أحلام السلة.

الساعة 12:20: 1982.

الساعة 2:45: فعل القتل.

الساعة 4:20: العجوز والبحر وسمكة المتحركة والصورة الأكبر.

الساعة 6:00: السجن اثني عشرة منظرا طبيعيا.

الساعة 7:50: باب سبتة وموج 98 واغتيال.

عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.. مكتبة مصر العامة

وتشمل عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية داخل مكتبة مصر العامة اليوم الأحد العروض الآتية:

الساعة 11: كينويسيا وهامبورج مانور وفقد والحوت تاليكوا رقصة الحزن وأحلام مثل قوارب الورق والمفتاح.

الساعة 4:00: كازابلانكا وجواردا فيجا 3458 نغمة 3/6.

الساعة 6:00 بدون أجازات شتوية.