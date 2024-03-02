انطلاق مهرجان الهجن التنشيطي في العلمين بمشاركة 650 متسابقا (صور)

أعلن الدكتور حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، عن تنظيم مهرجان الهجن التنشيطي في العلمين، وبرعاية من دولة الإمارات العربية الشقيقة.

مهرجان الهجن التنشيطي

وقال نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، لـ«الوطن»، إن مهرجان الهجن خلال شهر مارس هو مهرجان تنشيطي بعد تنظيم المهرجان الرئيسي في شهر سبتمبر الماضي، ويقام على مضمار العلمين الواقع جنوب الصحراء الغربية قبلي منطقة سيدي عبدالرحمن.

مشاركة 650 متسابقا

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن مهرجان العلمين بحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد، وعدد من الجانب الإماراتي، ويشارك به 650 من الإبل والمتسابقين من مختلف محافظات مصر منها محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد والشرقية والإسماعيلية، وغيرها.

مسابقات الهجن

وأوضح، أن هناك مسابقات عبارة عن أشواط للهجن يتم تنظيمها لقائدي الهجن من مختلف القبائل المشاركة على مستوى المحافظات، إضافة إلى تنظيم أشواط للهجن ومتابعتها إلكترونيا، من خلال أجهزه تحكم لمتابعة جميع الهجن المشاركة، ويستمر المهرجان التنشيطي حتى غدا الأحد بمجموعة من الأشواط النهائية وتوزيع جوائز ماديه على الفائزين في سباقات الأشواط.