عرض عدد من أفلام مسابقة الطلبة في مهرجان «التسجيلية» بالإسماعيلية

أقيم، صباح اليوم السبت، عرض لمجموعة أفلام من مسابقة الطلبة المشاركة في الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث تم عرض ومناقشة فيلم «روح» و«علشانك» و«البديل» و«قبل ما انسى» و«العربية الألماني»، وأدارت المناقشات الناقدة السينمائية أمنية عادل.

مناقشة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية

وبدأت مناقشة الأفلام عقب عرضها بفيلم «روح» للمخرج ندى أسامة، وتحدثت عن الفنان وعدم قدرته أحيانآ على الإبداع، من خلال شخصية رسامة تعاني هذا الأمر، فترى لوحاتها وكأنها تتنفس وتنبض بالحياة، وتتحدث معها، وتجعلها تدرك أشياء عن نفسها.

وضمت القائمة فيلم «علشانك» للمخرجة مي وائل، وتدور أحداثه حول تضحية دون مقابل من أجل الحب.

مناقشة فيلم «البديل»

أما فيلم «البديل» للمخرج مازن فوزي فتم مناقشته أيضًا في مهرجان الاسماعيلية للأفلام القصيرة، وتناول المستقبل القريب، حيث سيتم فرض عدد من القوانين وعقوبات صارمة على من يخالفها، قد تصل إلى استبداله بشخص آخر وإعادة تدويره لصنع عالم مثالي.

كما تم مناقشة فيلم «قبل ما انسى» للمخرجة غزل عبدلله، وتدور أحداثه عن البحث عن الهوية والذات وعلاقة هذا بالمكان.

مناقشة فيلم «العربية الألماني»

وضمت قائمة الأعمال فيلم «العربية الألماني» للمخرج عمر علي، ضمن مهرجان الإسماعيلية، ويتحدث عن معاناه مواطن يعيش بمفردة بعد وفاه والده ووالدته، وكان يحلم بالثراء الفاحش رغم الظروف والمصاعب التي كان يواجهها، لكنه كان يفعل ذلك دون التغير من حالة أو تغير نمط شخصيته، وكان دائم البحث عن أحلام زائفة وأشياء مفقودة.