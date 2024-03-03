السكر بـ12.5 جنيه.. التموين تبدأ توزيع السلع التموينية لشهر مارس

بدأت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في توزيع السلع التموينية لشهر مارس 2024، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءاً.

21 مليون مستفيد من السلع التموينية لشهر مارس 2024

يمكن لمستفيدي البطاقات التموينية والبالغ عددهم حوالي 21 مليون مستفيد التوجه إلى منافذ الفروع الاستهلاكية المُعتمدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف السلع التموينية عن شهر مارس 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن أسعار السلع التموينية عن شهر مارس 2024، كالتالي:

- زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

- كيلو سكر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جرام 14 جنيهًا.

- كيلو أرز معبأ 12.60 جنيه.

- مكرونة 400 جرام 7 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا.

- مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

سعر الشاي والقهوة في السلع التموينية لشهر مارس 2024

- كيلو دقيق 18 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

- صلصة 300 جرام 8 جنيهات.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا 14 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

- لبن جاف 125 جرامًا 25.50 جنيه.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

- شاي ناعم 40 جرامًا 5 جنيهات.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا 7 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- خل 5% 900 مللي 6 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة 1.5 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا 4 جنيهات.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جراما 7.50 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا 3 جنيهات.

- صابون غسيل 125 جرامًا 3 جنيهات.

- سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات 6 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 2.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهًا.

- کیس ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.