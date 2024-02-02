مفاجأة سارة.. سكر إضافي بسعر مخفض على البطاقات التموينية بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة طرق الحصول على السكر بتخفيضات كبيرة، من خلال البطاقة التموينية بمختلف الإدارات والقرى بمحافظة الدقهلية، وقامت مديرية التموين بطرح كمية من السكر بشكل إضافي على البطاقة التموينية بسعر خاص.

كميات إضافية من السكر على البطاقة التموينية بالدقهلية

وكشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» بقيام المديرية بضخ كمية من السكر الإضافي من أجل التخفيف من أعباء المواطنين، إذ يمكن للمواطن الحصول بحد أقصى على 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التموينية في الشهر، بجانب السكر المدعم في البطاقة بشكل طبيعي.

سعر السكر الإضافي بتخفيضات 30%

وأوضح أن السكر الإضافي، تم طرحه بكميات إضافية بتخفيضات كبيرة، تصل 30%، إذ جاء بسعر موحد وهو 27 جنيها للكيلو على البطاقة التموينية.

وأكد دايرة، أنه يمكن للمواطنين الحصول على السكر من المنافذ والمحلات التابعة للمديرية والمسموح لها بإخراج التموين من خلال البطاقة التموينية للمواطنين بمختلف المدن والقرى التابعة للمحافظة.

وأعلنت وزارة التموين، أنه يجري توفير السكر الإضافي على السكر المدعم للمواطنين، وجاءت للأقل من 4 أفراد كيس سكر حر واحد بسعر 27 جنيها، والبطاقة التموينية التي بها 4 أفراد أو أكثر 2 كيس من السكر الحر.