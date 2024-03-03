لو بتكتب قائمة المنقولات.. شرط وحيد يٌنقذك من الحبس قبل وقوع الطلاق

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للمطلقة، وأول ما تقوم بطلبه من زوجها عقب انتهاء العلاقة الزوجية، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية.

تضمين بند المطالبة بالمنقولات في الطلاق أو الوفاة

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن هناك شرطا يُغفله الكثير من المقبلين على الزواج وهو إضافة بند في قائمة المنقولات يتضمن عدم المطالبة بالقائمة إلا في حالتين، وهما الطلاق أو الوفاة فقط.

تضمين الشرط في القائمة يقي الزوج من الحبس قبل الطلاق

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الشرط يُنقذ الزوج من الحبس حال حدوث خلاف بينه وبين زوجته دون وقوع طلاق، ففي حالة عدم تضمين هذا الشرط في قائمة المنقولات فيكون للزوجة الحق في المطالبة بمٌحتويات القائمة من اليوم التالي للزواج حتى، ولو لم يوجد أي خلافات مما يجعل الحبس سيفاً مسلطاً على رقبة الزوج في أي وقت حال حدوث أي مشادة بينه وبين زوجته.