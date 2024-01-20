رئيس «الدستورية العليا»: للمصريين الحق في المباهاة بدستور 2014

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمة ليس لديها ميزان للحكم على العمل أو القرار السياسي، إذا كان فيه مصلحة الوطن أم لا، والمحكمة لا تتدخل إلا من خلال دعوى محالة من الجهات القضائية، موضحا أن بعض المحاكم لبعض الأنظمة الدستورية، تأخذ بنظام الدعوى المباشرة، فيما لا يتيح الدستور المصري ذلك.

«فهمي»: دستور 2014 قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات

وأضاف «فهمي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ دستور 2014، قدم مزايا جديدة للشعب المصري، خاصةً فيما يتعلق بالحريات، لافتاً إلى استلهام العديد من نصوصه من دستور 71: «دستور 71 أحد الدساتير التي راعت الحقوق والحريات ولكن المساحة والقفزة لدستور 2014 كانت كبيرة بمجال الحريات».

للمصريين الحق في المباهاة بدستور 2014 في مجال الحريات

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: «هناك نوعين من الحريات في دستور 2014 يمكن للشعب المصري أن يباهي بهما حقيقةً، الأول حرية التعبير والثاني الحرية الشخصية، وحرية التعبير في الدستور الحالي أعطت الحق في تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والتظاهر السلمي والاجتماع والتي تتحقق بالإخطار، والعديد من الحقوق الأخرى».