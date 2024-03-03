تشييع جثمان حلمي بكر من مسجد النور بالعباسية عصر اليوم الأحد

أعلن هشام نجل حلمي بكر، موعد ومكان تشييع جثمان والده، بعد الجدل الكبير الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال هشام حلمي بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسرة قررت تشييع جثمان الراحل من مسجد النور في منطقة العباسية اليوم الأحد، بعد صلاة العصر.

موعد عزاء حلمي بكر

كما سيقام عزاء والده الراحل حلمي بكر، اليوم الأحد أيضا من مسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين.

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، أول أمس داخل أحد المستشفيات في منطقة الشرقية، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حيث ترك خلفة مسيره فنية مشرفة فقد قام بالتلحين لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوي، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربي.