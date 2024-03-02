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دراما المتحدة

هشام حلمي بكر: تشييع جنازة والدي غدا الأحد

كتب:

محمد عزالدين
11:19 م | السبت 02 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

وصف هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر، الأحداث خلال الساعات الماضية والخلافات بين عائلته وزوجة الراحل حول جثمانه، بـ«الشيء المؤسف والحزين»، مشيرا إلى أن موعد تشييع الجنازة سيكون غدا الأحد.

ونفى هشام حلمي بكر خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن يكون خلافه حول إرث، مؤكدا: «ما يفرقش معايا ورث، عمري ما طلبت فلوس أنا عملت حياتي بنفسي، وإنقاذي لأبي كان بهدف إنقاذه».

وأوضح: «بالنسبة لموعد تشييع الجنازة سيكون بالتنسيق مع أعمامي، في أغلب الوقت سوف تشيع الجنازة غدا لكن التوقيت خاضع للإجراءات».

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