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دراما المتحدة

غادة رجب عن الموسيقار الراحل حلمي بكر: كان مثل أبي.. وحققنا نجاحات معا

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | السبت 02 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

نعت الفنانة غادة رجب، الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلة: «علاقتنا كان بها نوعا من الخصوصية؛ لأني أنا وأختي كنا نلعب في منزل الراحل منذ الطفولة، وبالتالي العلاقة أسرية قديمة».

وأكدت غادة رجب، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: «كانت علاقتنا أبوية إلى جانب أننا حققنا نجاحات كبيرة أهمها (بنعشق الحياة)، وهي واحدة من أجمل الأغاني التي قدمتها، ومثلت نقلة فنية كبيرة في حياتي، وحصلت بموجبها على جائزة على مستوى العالم العربي».

غادة رجب: حلمي بكر كان يدعمني دائما

وتابعت الفنانة غادة رجب: «كان دائما داعما لي، لكن في الفترة الأخيرة لم نكن على تواصل كبير، وكنت أطمئن عليه من والدي، وهو والموسيقار الكبير عمار الشريعي كانا بمثابة أبوين لي».

وعن قسوته في التعليم، قالت: «القسوة أحيانا تعلم لكن معي شخصيا كان لطيفا للغاية، عمره ما كان قاسي بل بالعكس، وعندما كان يرافقني والدي ويعدل على غنائي داخل الاستوديو كان حلمي بكر يتخانق معاه ويقوله امشي وسيبها تغني براحتها».

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