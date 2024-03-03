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دراما المتحدة

صابر الرباعي ناعيا حلمي بكر: عاصر كل الأجيال بفنه وألحانه

كتب:

محمد عزالدين
12:00 ص | الأحد 03 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

نعى الفنان صابر الرباعي، الموسيقار الكبير حلمي بكر قائلا: «لا يمكن أن أختصر علاقتي به في كلمة أو لقاء أو أغنية، بالنسبة لي كان بمثابة أبي الروحي وأخ أكبر لا يجامل بيني وبينه عيش وملح وضحك وقصص وتاريخ».

صابر الرباعي ينعى حلمي بكر

وواصل خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «عمل أشياء كبيرة وعظيمة جدا لي وتعلمت من كلامه ومن ملاحظاته أشياء كثيرة، حلمي بكر خسارة كبيرة، ولكن العزاء الوحيد أغانيه وروحه المرحة والصادقة واللحظات الممتعة التي استمتعنا بها من خلال ألحانه وبرامجه الإذاعية والتلفزيونية، ووجوده كفنان عاصر وعايش كل الأجيال بفنه وحضوره وصداقته وإخوته وبألحانه».

وعن أهم ما تعلمه من حلمي بكر، قال: «الحياة بسيطة، استمتع بوقتك ولاتحاول أن تترك الأشياء السلبية تطغى على حياتك حاول تخطيها بأقصى سرعة كل الأمور السلبية وأن تعيش يومك به قدر من السعادة كان دائما مبتسما ويضحك ويقول لي حاول أن لا تتأثر بالعوامل الخارجية وعيش اللحظة والحياة والبسمة».

أول لقاء بينهما

وعن أول لقاء بينهما قال، «كان بالإذاعة أثناء جلسة استماع وقت تقدمي ضمن أحد الفنانين الشباب للاعتماد كان موجودا وسط أساتذة كبار قال لي صوتك مش غريب عليا سمعتك في الراديو وأنت تغني في لقاءات إذاعية مشتركة بين تونس ومصر وكنت حينها أغني لعبد الوهاب وغيره قال لي سمعتك وكنت عايز أشوفك وسمعت صوتك قبل ما أشوفك».

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