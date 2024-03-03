طائر في كل بيت أصله ديناصور.. يحلم كالإنسان وينظف جسده بالزيت

الدجاج من أكثر الطيور المنتشرة حول العالم، وتعتمد عليها الكثير في البلدان من أجل إعداد الأطباق الشهية المختلفة، ورغم انتشارها إلا أن الدجاج لديه مجموعة كبيرة من الصفات التي تنافس البشر وربما يتفوق عليها، منها الذكاء الشديد وكذلك الحلم أثناء النوم، وهو ماكشف عنه كشفت عنه جمعية «BC SPCA» المختصة بشؤون الحيوانات، مستعرضة 5 حقائق مذهلة عن الدجاج، نوضحها في السطور التالية.

الطيران

قبل 8000 عام تطور الدجاج من طيور استوائية تعيش في الغابات، وهي الأدغال الحمراء، وتستطيع الطيران هربا من الحيوانات المفترسة والبقاء على الأشجار، كما أنها من أحفاد الديناصورات، فأثبتت الدراسات أن الدجاج تعد من فصيلة التيرانوصور ريكس.

وتعد الطيور المنزلية اليوم تستطيع الطيران ولكن ليست بنفس الفعالية.

الحلم أثناء النوم والتنويم المغناطيسي

أثبتت الدراسات أن الدجاجة أثناء نومها تمر بحركة العين السريعة (rem)، ما يعني أنها تحلم مثلها مثل البشر تماما، بل أنها تمتلك مرحلة نوم أخرى لا يمر بها البشر، وهي موجة النوم البطيئة أحادي النصف، وسميت هكذا بسبب أن نص الدماغ يكون نائم والنصف الأخر يكون في واعي، كما أشارت بعض الدراسات أنه يمكن تنويم الدجاج مغناطيسا لبعض الثواني عند رسم خط مستقيم أمامها.

طيور ذكية وعددها أكثر من البشر

أثبتت الدراسات أيضا أن الدجاجة من الحيوانات شديدة الذكاء، إذ يمكنها أن تتعلم مهارات متعددة مثل تعلم الكتكوت الصغير من أمه تمييز الأكل الصحي عن الضار، كما يمكنها تمييز نفسها عن الآخرين، ويذكر أن عدد الدجاج في العالم قد تخطى الـ20 مليار دجاجة مقارنة مع البشر 8 مليارات فقط.

الاستحمام بالرمال

يقوم الدجاج بالاستحمام وتنظيف نفسه من القاذورات عن طريق تغطية نفسها في الرمال، وعلى الرغم من أن الموضوع قد يبدو متنافضا، إلا أنه يحمل تفسيرا رائعا، فالدجاج يمتلك غدة زيتية على ظهره يستخدمها لنشر الزيت على ريشه لكي يجعله مقاوما للماء، وعندما ينفذ هذا الزيت، يقوم الدجاج بهذه الطريقة في الاستحمام لتجديد هذا الزيت.

علاقة لون البيض بالأذن

على الرغم من الاعتقاد السائد أن ريش الدجاج هو من يحدد لون البيض، إلا أن الحقيقة ليست كذلك، فشحمة الأذن عند الدجاج هي المسؤولة عن تحديد لون البيضة، وإذا كانت لون الشحمة بيضاء فلون البيضة سيكون أبيضا، أما أن كانت تمتلك شحمة حمراء في أذنها فستضع بيضا بنيا.