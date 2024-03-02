أوسع من القمر وصاحبة فكرة الـ8 ساعات عمل.. حقائق مذهلة عن أستراليا

تعد أستراليا واحدة من أكبر الدول وأصغر القارات حول العالم، وتقع بين المحيطين الهادئ والهندي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وأطلق عليها الكثير من الألقاب مثل «أقدم قارة» و«آخر الأراضي»، وهذه المسميات لم تأتِ من الفراغ، فعمر جزء كبير من الصخور الأسترالية يعود إلى 4.6 مليار سنة، كما أنها تتمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة، التي ما زالت تحتفظ بجمالها حتى الآن منذ أن اكتشفها الأوروبيون من حوالي 60 ألف سنة.

تتمتع قارة أستراليا بالعديد من الحقائق المذهلة التي قد لا يعرفها البعض، وهو ما كشف عنه موقع «telegraph».

عدد الأغنام أكثر من السكان

تمتلك أستراليا العديد من الأغنام، إذ أنها تتفوق على عدد السكان المحليين بثلاثة أضعاف، فبلغ عدد السكان 24.6 مليون نسمة في عام 2017، وهو أقل من ميل مربع لكل 7 أشخاص، ويصل عدد الأغنام فيها إلى 100 مليون.

أوسع من القمر

تمتلك أستراليا عدة أرقام قياسية بسبب ضخامتها، فهي:

- تعد أستراليا أوسع من القمر، ويبلغ طول قطرها 4000 كيلومتر، في حين أن قطر القمر يبلغ 3400 كيلومتر.

- تمتلك أكبر جزيرة رملية في العالم، وهي جزيرة فريزر.

- تضم أكبر تشكيل من الشعاب المرجانية في العالم، وهو الحاجز المرجاني العظيم.

- أكبر من المسافة بين لندن وموسكو.

- أطول سياج وهو الدنغو الأسترالي، ويبلغ طوله 3436 ميلا، وهو أطول من سور الصين العظيم.

- تضم 10 آلاف شاطئ.

تم منع السباحة فيها لأسباب أخلاقية

كانت السباحة ممنوعة في أستراليا بين عامي 1838 و1902، وذلك لأسباب أخلاقية، بسبب عدم وجود منطقة فاصلة لتغيير الملابس بين الجنسين على الشواطئ.

تصدر الرمال والجمال

ترسل أستراليا الأبل إلى المملكة العربية السعودية، بسبب عدم وجود ما يكفي من الجمال فيها، وتمت هذه العملية أول مرة في القرن التاسع عشر الميلادي.

وبالرغم من الموقع الصحراوي للسعودية، إلا أنها تستورد الرمال من أستراليا، وذلك بسبب وجود نوع معين من الرمال متوفر بكثرة في أستراليا.

العمل لـ8 ساعات

يرجع الفضل في تبني فكرة العمل لـ8 ساعات يوميا إلى عمال البناء الأستراليين في عام 1856، وكانت الأولى من نوعها وقتها، ثم انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم بعدها.

لا تمتلك أي بركان نشط

تعد أستراليا القارة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أي بركان نشط عليها، فأخر بركان نشط وجد عليها كان يوجد من حوالي 20 مليون عاما، وهو بركان تويد.