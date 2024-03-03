كشف بيطري لـ564 حالة من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

تحصين الطيور والمواشي في كفر الشيخ

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 564 حالة من الماشية والطيور، حيث قام الأطباء بمديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ500 طائر، و62 حالة باطنة، وحالتين جراحة، وجرى صرف العلاج اللازم بالمجان.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني هلهل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري، والدكتور عوض حميدة، مدير إدارة قلين البيطرية، وعدد من الأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

تعاون مشترك ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».