محافظ كفر الشيخ يوجه بغلق عدد من المقاهي ومعارض السيارات 48 ساعة

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سير العمل في جميع المشروعات الجارية طبقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

غلق الكافيهات ومعارض السيارات المخالفة لمدة 48 ساعة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، عددا من شوارع مدينة كفر الشيخ جرى خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات؛ شملت وضع مقاعد وشاشات عرض على الأرصفة، وإشغال الطريق العام ببعض السلع والبضائع، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وأمر المحافظ بغلق عدد من الكافيهات ومعارض السيارات المخالفة لمدة 48 ساعة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الجارية بكورنيش ميت يزيد والكوبري الأزرق وطريق «كفر الشيخ - المحلة» وطالب برفع ومصادرة الإشغالات، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع أيضا الأعمال الجارية في إصلاح هبوط خط الصرف الصحي بشارع مخزن الزيت؛ إذ وجّه بالإسراع في تنفيذ العطل، ورفع كفاءة منطقة الهبوط، ومراجعة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المحافظ يستمع لمطالب واحتياجات المواطنين

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم، وأعطى توجيهاته الفورية بسرعة التعامل معها ووضع الحلول العاجلة لها، كما أثنى المواطنون على اهتمام محافظ كفر الشيخ بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم.