قافلة طبية مجانية بقرية الطراوي بمركز دسوق في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الطراوي التابعة لمركز دسوق، على مدار يومي السبت والأحد 2 و3 مارس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الطراوي على مدار يومين

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الطراوي التابعة لمركز دسوق، يومي السبت والأحد 2 و3 مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين وستقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، منها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

خدمات التقارير الطبية والتحويل

وأوضح «شقوير»، أنّه سيتم أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية.