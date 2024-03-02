رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج فولبرايت مصر لقيادات الجامعات بالغردقة

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية الذي تُنظمه هيئة فولبرايت بسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وبحضور السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين، وأعضاء مجلس إدارة هيئة فولبرايت، ولورين لوفليس، المستشارة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورايموند ميلر، الشريك المؤسس في شركة رأفت ميلر للاستشارات.

برنامج القيادات الجامعية بالغردقة

وقال رئيس الجامعة إنّ برنامج القيادات الجامعية بالغردقة يناقش عددا من الموضوعات التي من شأنها رفع كفاءة التعليم الجامعي كريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار ودعم فكرة إنشاء حاضنات الأعمال، حيث يتضمن البرنامج محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين في تعزيز دور الجامعات في ريادة الأعمال، واستغلال الموارد المتاحة بالجامعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المستويات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات التي تعزز تطوير التعليم العالي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ورؤية الدولة وفقًا للجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

التأهيل لسوق العمل المحلي والدولي

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص جامعة كفر الشيخ على الاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي، مؤكداً دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي.

هيئة فولبرايت مصر

الجدير بالذكر أنّ هيئة فولبرايت مصر تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت، والذي كانت رؤيته «تحقيق المزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شؤون العالم».

وتُعد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة في النواحي الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.