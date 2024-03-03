رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

شيماء البرديني: منتجعات السياحة العلاجية المصرية ستحارب «الشيخوخة العالمية»

كتب:

منتصر سليمان
10:53 ص | الأحد 03 مارس 2024
الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ مصر تمتلك مؤهلات طبيعية ولوجستية للاستثمار في السياحة العلاجية، بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن نيّة الدولة تحويل عدّة مدن سياحية بينها العلمين ورأس الحكمة إلى مراكز للسياحة العلاجية.

العالم يعاني من زيادة نسب الشيخوخة

وأضافت البرديني، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العالم يعاني من زيادة نسب الشيخوخة أو ما يطلق عليه «الشيب العالمي»، وبفضل الرعاية الصحية فعدد كبير جدًا من سكان العالم فوق 65 حتى 80 عاما يفتقدون هذا النوع من السياحة

مصر قادرة على مواجهة «الشيب العالمي» بمنتجعات السياحة العلاجية

مصر تمتلك أماكن مناسبة للسياحة العلاجية

وتابعت: «مصر قادرة على جذب محبي السياحة العلاجية، من خلال تقديم عدد كبير جدا من المشروعات في أماكن مميزة مثل الساحل الشمالي أو البحر الأحمر»، لافتة إلى أنّ مصر تمتلك مقومات صحية لتأسيس سياحة علاجية واستشفائية رائعة، وهو ما يحاول رئيس الوزراء أن يشير إليه في كل مشهد، بأنّ مصر لديها فرص للاستثمار في السياحة العلاجية والاستشفائية، وتوطين بعض الصناعات. 

اقرأ المزيد:

خبير اقتصادي: معايير جديدة لتنظيم السياحة العلاجية في مصر

رئيس «الرعاية الصحية»: لدينا كل الإمكانيات للمنافسة في السياحة العلاجية على مستوى العالم

وزيرة الهجرة: نعمل على 3 محاور لدعم السياحة العلاجية في مصر

مدبولي: نخطط لطفرة هائلة في السياحة العلاجية تحقيقا لرؤية مصر 2030

مدبولي: السياحة العلاجية والاستشفائية مجال خصب للاستثمار الأجنبي
بقلم منتصر سليمان