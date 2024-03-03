شيماء البرديني: منتجعات السياحة العلاجية المصرية ستحارب «الشيخوخة العالمية»

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ مصر تمتلك مؤهلات طبيعية ولوجستية للاستثمار في السياحة العلاجية، بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن نيّة الدولة تحويل عدّة مدن سياحية بينها العلمين ورأس الحكمة إلى مراكز للسياحة العلاجية.

العالم يعاني من زيادة نسب الشيخوخة

وأضافت البرديني، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العالم يعاني من زيادة نسب الشيخوخة أو ما يطلق عليه «الشيب العالمي»، وبفضل الرعاية الصحية فعدد كبير جدًا من سكان العالم فوق 65 حتى 80 عاما يفتقدون هذا النوع من السياحة.

مصر قادرة على مواجهة «الشيب العالمي» بمنتجعات السياحة العلاجية

مصر تمتلك أماكن مناسبة للسياحة العلاجية

وتابعت: «مصر قادرة على جذب محبي السياحة العلاجية، من خلال تقديم عدد كبير جدا من المشروعات في أماكن مميزة مثل الساحل الشمالي أو البحر الأحمر»، لافتة إلى أنّ مصر تمتلك مقومات صحية لتأسيس سياحة علاجية واستشفائية رائعة، وهو ما يحاول رئيس الوزراء أن يشير إليه في كل مشهد، بأنّ مصر لديها فرص للاستثمار في السياحة العلاجية والاستشفائية، وتوطين بعض الصناعات.