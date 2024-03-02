مدبولي: نخطط لطفرة هائلة في السياحة العلاجية تحقيقا لرؤية مصر 2030
كتب:
نرمين عفيفي
12:15 م | السبت 02 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر أعلنت أوائل شهر يناير الماضي عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية وهو منتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدان باستثمارات تجاوزت المليار ونصف مليار جنيه مصري ومن المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد.
تعزيز منظومة السياحة العلاجية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية: «لقد اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية، وندرك أنه لا يزال هناك جهودا مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر لوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة لتصبح رافدا أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030».
مناطق اقتصادية للسياحة العلاجية
وشرح مدبولي أنه جرى تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية مبتكرة لهذه السياحة، واستحداث تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة العلاجية والاستشفائية وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية.