مسؤولة أممية: إسرائيل تواصل إجراءاتها التعسفية ضد المرأة الفلسطينية

قالت ريم السالم المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال تعسفية بحق المرأة الفلسطينية، وتنفذ هجوما ممنهجا على الخدمات الصحية كافة بقطاع غزة.

وأضافت المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الظروف غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في قطاع غزة، وأنّ الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ 7 أكتوبر، حيث راحت آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.