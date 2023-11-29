رئيس لجنة المرأة بـ«الصحفيين»: السيدة الفلسطينية أيقونة حقيقية للصمود

قالت دعاء النجار، رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، إننا اليوم بصدد الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل، متوجهة بالتحية للشعب الفلسطيني العظيمـ أيقونة الصمود من أجل تحرير الأرض.

الشعب الفلسطيني صامد أمام ويلات الاحتلال

أضافت «دعاء» خلال كلمتها بندوة نقابة الصحفيين، أنه منذ عام 1948 وحتى الآن، ظل الشعب الفلسطيني صامدا أمام ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، ومنذ ذلك التاريخ، ومن واقع مسؤوليتها التاريخية، كان لمصر قيادة وشعبا، دورها الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، بل كانت القضية الفلسطينية دائما، جزءا من الأمن القومي المصري، والتزام أصيل لم ولن يتغير، فقد تعلمنا منذ الصغر في بيوتنا وفي مدارسنا، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أوضحت رئيس لجنة المرأة، أن فعاليات اليوم تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد مرور أكثر من أربعة وخمسون يومًا من الممارسات الوحشية وجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة ضد المرأة والطفل الفئتين الأكثر استهدافا لكل هذا الجرم، بالتزامن مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأردفت: من الأولى والأهم تخصيص فعاليات هذا اليوم بنقابة الصحفيين، لنتحدث عن البطولة الحقيقية لأيقونة هذا الصمود والنضال، المرأة الفلسطينية صاحبة التاريخ الطويل في المقاومة والصمود والنضال، حتى وصُفت بأنها وطن داخل وطن نعم وطن داخل وطن.. ربت أجيالا على الصمود من أجل الوطن، ومن أجل القضية الفلسطينية، ربت أطفالها منذ الصغر على الإرادة القوية والشجاعة، وأنه مشروع شهيد ولد ليموت من أجل الدفاع عن حلم تحرير الأرض من العدو المحتل.