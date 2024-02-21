دعم المرأة والقضية الفلسطينية واحتضان نجوم العرب من أولويات «المتحدة» في رمضان

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبر أغوار الدراما التليفزيونية فى الموسم الرمضانى المقبل، بموضوعات تتسم بالتنوع فى تيماتها ما بين الدراما التاريخية والاجتماعية والشعبية والفانتازيا والكوميديا.. إلخ.

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 عدداً من القضايا والظواهر الفنية التى تستحق الرصد والتحليل، خاصة أنها ستنعكس إيجاباً على شكل الدراما الرمضانية هذا العام.

البطولات النسائية حاضرة بقوة.. «غادة ونيللى وريهام وروجينا» الأبرز

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمها اللامتناهى للمرأة وقضاياها فى الدراما التليفزيونية، حيث تتصدى 5 نجمات لبطولة 5 مسلسلات فى الموسم الرمضانى، لتصبح «نون النسوة» أبرز ما يميز ماراثون دراما رمضان هذا العام.

سيكون أول هذه الأعمال مسلسل «صيد العقارب» الذى تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سيمون ورياض الخولى ومحمد علاء وأحمد ماهر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وتجسد غادة شخصية «عايدة» ذات الأصول الصعيدية التى ستنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها، ومن هنا ستنطلق الأحداث لنرى ردة فعلها إزاء ما حدث، فهل سيدفعها هذا الحدث إلى الانتقام لشقيقها؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على علاقتها بزوجها؟.

أما عن ثانى الأعمال فسيكون مسلسل «فراولة» الذى تقدمه الفنانة نيللى كريم، وتخوض من خلاله تجربة دراما الـ15 حلقة للمرة الأولى فى السباق الرمضانى بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم شيماء سيف وجيلان علاء وتونى ماهر ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين ويكتبه محمد سليمان عبدالملك وتحت قيادة المخرج محمد على.

وتقدم «نيللى» شخصية «فراولة» التى تتحول من ابنة حارس عقار محترفة فى قراءة الفنجان إلى مالكة لإحدى الشركات العالمية فى بيع الإكسسوارات المعدة لجلب الطاقة الإيجابية والمال والسعادة وتصبح خبيرة طاقة شهيرة، ولكن ستكشف الأحداث عما إذا كانت نجحت فى تغيير حياة متابعيها أم أنه مجرد وهم؟.

ومن خلال شخصية «صدفة» ستقدم الفنانة ريهام حجاج ثالث الأعمال الفنية التى تخص المرأة فى السباق الرمضانى، والذى يحمل نفس الاسم، ويتعاون فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد الصاوى وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل ورشدى الشامى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وستتسبب «صدفة» فى انطلاق الأحداث من خلال ذهابها ذات يوم لأحد الرجال الذى لا يعرفها ولا يعرف من هى لتخبره عن أن ابنته على علاقة برجل غير زوجها ليبدأ من هنا رحلة البحث عن من تكون هذه الفتاة.

وتخوض الفنانة روجينا السباق الرمضانى بمسلسل «سر إلهى» الذى يشاركها بطولته عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدى ومى سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتشهد الأحداث دائرة انتقام كبيرة بدأت قصتها من خلال «نصرة» الشخصية التى تقدمها الفنانة روجينا التى يسرق أشقاؤها ميراثها من والدتها وتتعرض أيضاً للخيانة من صديقتها التى تسرق حبيبها وبعدها تنتقل من المنصورة للعيش فى القاهرة، ولكن تظل المشاكل تطاردها إلى أن تنقلب حياتها بسبب أحداث مشوقة وهنا تبدأ فى الانتقام.

وعن خامس هذه الأعمال سيكون مسلسل «لحظة غضب» الذى تقدمه الفنانة الأردنية صبا مبارك بالتعاون مع عدد من الفنانين من بينهم محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج وعدد آخر من النجوم، من تأليف مهاب طارق وعبدالعزيز النجار.

وتدور أحداث مسلسل «لحظة غضب» فى إطار اجتماعى تشويقى، حيث يتناول عدداً من القضايا الاجتماعية والعلاقات العاطفية فى أجواء من الرومانسية الممزوجة بالتشويق والمفاجآت.