طريقة عمل عجينة السمبوسة بكوب دقيق واحد.. «هشة زي الجاهزة»

طريقة عمل عجينة السمبوسة من الأشياء التي تريد معرفتها الكثير من السيدات، خاصةً قبل شهر رمضان، لأنها من الأكلات المحببة لأفراد العائلة، وتكون من أهم الأطباق الجانبية على مائدة الإفطار، ولكن لا تعرف الكثير من السيدات أنه يمكن تحضيرها في المنزل من الألف إلى الياء، ولمعرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة، نقدمها لكم في السطور التالية.

ما مقادير عجينة السمبوسك؟

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، يمكن طريقة عمل عجينة السمبوسة من خلال توفير المقادير التالية:

المقادير

كوب دقيق.

ملعقة ونصف نشا.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زيت.

ملعقة ملح.

ماء للعجن.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

لتحضير طريقة عمل عجينة السمبوسة أذيبي النشا في نصف كوب ماء.

اخلطي الدقيق والنشا.

ضعي باقي المكونات معًا.

شكلي عجينة متماسكة.

قطيعها على شكل دوائر.

سخني زيت القلي وتقدم ساخنة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

على خُطى الشيف غادة التلي:

المقادير

كوب دقيق.

ملعقتان نشا.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة حليب بودر.

نصف كوب ماء دافئ.

ملح حسب الحاجة.

ملعقتان زيت.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق المنخول مع النشا والملح.

ضيفي الخميرة الفورية والحليب البودر، وقلبي جميع المكونات.

ضيفي الزيت إلى الخليط.

ضيفي الماء بالتدريج حتى يتماسك العجين.

الاستمرار في العجن حتى يصبح العجين متماسك.

غطي العجين لمدة ساعة في مكان دافئ.

حتى يختمر العجين اتركيه على سطح مرشوش بالدقيق.

احشيها بالحشوة التي تفضلينها، لعمل طريقة عمل عجينة السمبوسة.

كيف أحضر عجينة السمبوسة؟

المقادير:

كوب طحين.

نصف كوب ماء.

ملح.

نصف ملعقة كبيرة زيت.

طريقة عمل عجينه السمبوسة

ضعي الماء في قدر صغير.

ضيفي الزيت ثم الملح حسب الرغبة.

ضعي على النار للحصول على عجينة السمبوسة.

كيف تكون السمبوسة طرية؟

المقادير

مكونات عجينة السمبوسة

كوب دقيق.

ملعقة خميرة صغيرة.

رشة سكر وملح.

ربع كوب سمنة.

لبن.

- لعمل عجينة السمبوسة:

اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

ضيفيهم في الخلاط علي السمنة.

ضيفي قليل من اللبن مع المكونات.

ضيفي حتي تكون عجينة لينة.

حتى تخمير العجينة افرديها.

قطيعها على شكل دائرة لحشوها، لعمل طريقة عمل عجينة السمبوسة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

المقادير:

كوب الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من السمن

رشة ملح.

طريقة التحضير