بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل السمبوسة في المنزل

تعد السمبوسة من أشهر الوجبات في مختلف أنحاء العالم، وتتميز بكونها عبارة عن عجينة محشوة بمكونات متنوعة ثم تقلى في الزيت حتى تصبح مقرمشة.

أسهل طريقة لعمل السمبوسة في المنزل

وتتنوع مكونات حشو السمبوسة حسب التقاليد والثقافات المختلفة، فقد تكون الحشوة من لحم مفروم، أو تتكون من خضروات مكعبات صغيرة، أو حتى من الجبن والعديد من الأعشاب والتوابل.

وتُقدَّم السمبوسة غالبا كوجبة خفيفة أو مقبلات، ويمكن تقديمها مع صلصات متنوعة لتحسين الطعم وتعزيز النكهة.

أسهل طريقة لعمل السمبوسة في المنزل

المكونات:

عجينة سمبوسة جاهزة أو يمكنك صنعها بنفسك

لحم مفروم (بقري أو دجاج أو خضار حسب الرغبة)

بصل مفروم

زيت للقلي

بهارات (مثل الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، الكركم، الفلفل الأحمر، الملح)

ثوم مفروم (اختياري)

ماء (لتغليف السمبوسة)

زيت للدهن (اختياري)

طريقة لعمل السمبوسة في المنزل

إذا كنت ستستخدم عجينة جاهزة،واتبع التعليمات الموجودة على العبوة لإعدادها.

إذا كنت ستصنع العجينة بنفسك، استخدم دقيق القمح واختار الوصفة المفضلة لديك.

سخن القليل من الزيت في مقلاة عميقة، ثم أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافًا.

أضف اللحم المفروم إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج تمامًا.

إذا كنت تستخدم خضارًا، أضفه مع اللحم وقلبه حتى ينضج.

أضف البهارات حسب الذوق، ويمكنك إضافة الثوم المفروم أيضًا لإضافة نكهة إضافية.

حضر العجينة وقطعها إلى دوائر صغيرة، ثم ضع كمية صغيرة من خليط اللحم في وسط كل دائرة.

ارفع حواف العجينة لتغليف الحشوة، واختر شكلًا يعجبك.

سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.

اقلي السمبوسة في الزيت المسخن حتى تتحول إلى اللون البني الذهبي.

صفي السمبوسة على ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد.

قدم السمبوسة الساخنة مع الصلصات المفضلة لديك واستمتع بوجبتك.

أفضل طريقة لعمل حشو السمبوسة زي الجاهزة

المكونات:

لحم مفروم (بقري أو دجاج أو خضار حسب الرغبة)

بصل مفروم

زيت طهي

بهارات (مثل الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، الكركم، الفلفل الأحمر، الملح)

ثوم مفروم (اختياري)

خضار مفرومة إذا كنت تفضل إضافتها (مثل الجزر، الفلفل الحلو، البطاطس)

عنصر إضافي للتبليل إذا لزم الأمر (صلصة صويا، صلصة تشيلي، خل، عصير ليمون)

طريقة التحضير:

سخن القليل من زيت الطهي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافًا وطريًا.

أضف اللحم المفروم وقلبه حتى ينضج تمامًا ويتفتت.

إذا كنت تستخدم الخضار، أضفه إلى اللحم المفروم وقلبه حتى ينضج.

أضف البهارات والثوم المفروم إلى الخليط وقلبهم معًا لمدة دقيقة حتى تنتشر النكهات.

تذوق الخليط وضع المزيد من البهارات إذا لزم الأمر حسب الذوق.

قم بتركيب حشوة السمبوسة في العجينة وتشكيلها كما تفضل.

قدم السمبوسة النية قبل القلي أو اقليها بالزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

تمتع بتحضير السمبوسة مع حشوتها المفضلة واستمتع بطعمها الشهي.