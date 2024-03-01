حيل بسيطة لقلي السمبوسة دون امتصاص الكثير من الزيت.. هتوفر في الفلوس

السمبوسة من الأطباق الأساسية في شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، فهي طبق جانبي منتشر في مصر ومعظم الدول العربية والخليجية، تتميز بطعمها اللذيذ ولها حشوات مختلفة، إمّا باللحوم أو بالأجبان أو الدجاج حسب ذوق أهل البيت، ولكن تعاني الكثير من ربات البيوت عند قلي السمبوسة وتشعر أن تحضيرها مكلف لأنها تمتص الكثير من الزيت، لذلك، نستعرض في هذا التقرير حيل بسيطة لقلي السمبوسة دون استهلاك كمية كبيرة من الزيت.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها قلي السمبوسة، دون استهلاك الزيت على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة»، والتي جاءت منها:

في البداية يجب أن يكون الزيت ساخنا جدا عند قلي السمبوسة من أجل الحصول على لونها الذهبي المميز سريعًا بالتالي دون أن تظل في الزيت لمدة طويلة.

يجب أن يتم غلق السمبوسة جيدًا، إذ تحضير العجينة يجب وضع الحشوة بداخلها وغلقها جيدًا قبل وضعها في الزيت، لتجنب تفكها في الزيت، ويخرج حشوها.

يجب أن يتم لف شريحة واحدة فقط من السمبوسة وليس شريحتين، وذلك لأن سمك العجين يجعلها تمتص كمية كبيرة من الزيت.

ضعي السمبوسة في القليل من اللبن وبعد ذلك يتم تحميرها، وبالتالي دون امتصاص الكثير من الزيت.

مكونات عمل عجينة السمبوسة

2 كوب دقيق

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة خل

3 ملعقة كبيرة

زيت

ماء للعجن

زيت

نشا للفرد

طريقة التحضير

يتم خلط الدقيق والملح والخل والزيت والماء

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع العجينة كرات وسط

وتغطى وتترك لترتاح

يتم ذهنها بالزيت وتفرد وترش بالنشا

توضع فوق طاسة على النار

تقلب على الوجه الآخر

وتحفظ في الثلاجة أو الفريزر حتى الاستخدام

طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة

6 أكواب دقيق.

5 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

كوب ماء.

كوب زيت نباتي.

زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل السمبوسة مثل المحلات