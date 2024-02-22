طريقة عمل السمبوسة زي الجاهزة.. مش هتعرف تفرق بينهم

السمبوسة تُعد من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين خلال شهر رمضان المبارك، فهي من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها على السفرة سواء في مصر أو الدول الخليجية، إذ تتمتع بطعم لذيذ، الأمر الذي يجعل الكثير من الأمهات يبحثن عن طريقة عمل عجينة السمبوسة مثل الجاهزة.

نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل عجينة السمبوسة مثل الجاهزة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة«سي بي سي سفرة»، حيث جاء المكونات كالتالي:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت رشة ملح.

ماء للعجن.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- في البداية ضعي الدقيق والزيت ورشّة الملح في وعاء

- أضيفي للمكونات السابقة الماء «تدريجيا».

- استمري في العجن لمدة 5 دقائق.

- بعد ذلك ضعي العجين في كيس، واتركيه

طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالنشا

3 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة ونصف نشا بودرة.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن حسب الحاجة.

حشوة الجبنة

جبنة بيضاء.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس.

فلفل أخضر.

حبة بركة.

حشوة الخضار

بطاطس.

بسلة.

جزر.

بصلة.

ثوم.

ملح.

فلفل.

كاري.

زنجبيل.

زيت.

طريقة التحضير

- في البداية اقلي البصل المفروم ناعم والثوم المدقوق بالزيت على النار

- ضيفي البطاطس المقطعة، مكعبات، واتركيها تنضج

-ضيفي البسلة والجزر وقلبيهم، ثم ارفعيهم من على النار

- ضعي الملح والفلفل والكاري والزنجبيل.

- على سطح مستوي رشي دقيق وافردي عليه العجين، مع مراعاة رشه بالدقيق المستمر، حتى لا يلتصق