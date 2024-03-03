محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة إصلاح هبوط أرضي في خط انحدار محطة صرف العجوزين

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بسرعة إصلاح هبوط أرضي بخط الانحدار الخاص بمحطة الصرف الصحي بقرية العجوزين، لضمان عودة تدفق مياه الصرف الصحي بشكل طبيعي، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

لجنة لمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة إنجازها

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الدورية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي لمنع حدوث أي مشكلات تؤثر على سلامة المواطنين وحماية البيئة، موجهاً بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة ومهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة إنجازها.

وأعطى محافظ كفر الشيخ تعليماته بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة والإصلاح في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال، وتكثيف أعمال الرقابة على شبكات المياه والصرف الصحي، لمنع تكرار مثل هذه المشكلات.

إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنّه تم البدء في أعمال الصيانة فور تلقي البلاغ، كما اعتذرت الشركة عن هذا الهبوط المفاجئ الخارج عن إرادتها، مشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.