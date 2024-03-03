شكري: العلاقات الوثيقة بين مصر ودول الخليج ركيزة الاستقرار في المنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل ضفائر التاريخ والجغرافيا وتنسجها خيوط الأخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء ولحظات العواصف.

وأضاف وزير الخارجية، خلال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج، أن المصالح المشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، مؤكدًا أن العلاقات الوثيقة بين مصر ودول الخليج كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد أزمات متفجرة تنقل أبعاد وتبعيات غير مسبوقة، على رأسها العدوان الإسرائيلي شديد الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي يحمل تابعات سياسية وأمنية شديدة الخطورة لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل حيث تلقي بظلاله على الأمان والسلام الدوليين.