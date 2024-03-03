«المنشآت الفندقية»: معرض برلين فرصة لجذب مزيد من السياح الأوروبيين إلى مصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر ستشارك بجناح متميز في معرض برلين السياحي، والذي يعد من أكبر المعارض السياحية في أوربا والعالم، والمقرر إقامته في ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري.

وذكر رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يستهدف من خلال المشاركة فى هذا المعرض جذب شريحة كبيرة من السياح الأوروبيين، خاصة الألمان، خلال العام الجاري.

الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوربا

وأضاف «عاقل»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوربا تمثل أكثر من 80% من إجمالى أعداد السياح الذين يزورون مصر سنويا، كما أن ألمانيا هي أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر منذ عام 2019 حتى الآن، لذا يحرص القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص على المشاركة في هذا المعرض، والعمل على جذب أعداد جديدة من السياح الأوروبيين.

إبرام تعاقدات سياحية جديدة

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الجناح المصري في معرض برلين السياحي يضم فنادق وشركات سياحة وطيران مصرية ستعمل جميعها على إبرام تعاقدات سياحية لقدوم السياح إلى مصر، خلال الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين.