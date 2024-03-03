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شيماء البرديني: إنجازات الحوار الوطني تبشر بمرحلة جديدة ومميزة في مصر

كتب:

منتصر سليمان
11:25 ص | الأحد 03 مارس 2024
الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

الكاتبة الصحفية شيماء البرديني

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ إنجازات الحوار الوطني سابقا تؤكد أنّنا نتجه نحو مرحلة جديدة في عمر مصر، في ظل آثاره الإيجابية على عدد من القوانين التي تغيرت سواء في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، ويشير إلى أنّ الجلسات المتخصصة في الاقتصاد ستساعد الدولة لفتح آفاق جديدة للصناعة والاستثمار.

وأضافت البرديني خلال لقائها في برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كل استثمار هو صناعة، وكل صناعة تؤدي الى استثمار، وخلال 12 جلسة للمحور الاقتصادي ناقشت كل شيء، وخلصت الى أهم شيء، أنّنا بحاجة قصوى لإنشاء مجلس وطني أعلى يتبع رئيس الجمهورية مباشرًة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك».

منظومة لحماية المستهلك

وتابعت: «إذا أمّنا وصول السلع وتوافرها، فنحن بحاجة إلى تأمين المصريين من جشع بعض المصريين، من خلال منظومة لحماية المستهلك». 

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بقلم منتصر سليمان