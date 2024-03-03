«الإسكان» تعلن تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر».. اعرف الموعد

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم «3 - 4 - 5» المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10-3-2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 25-3-2023، في مواعيد محددة.

تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر، كما يلي.

- تسليم وحدات العمارة رقم 150 يوم الأحد 10/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 151 يوم الإثنين 11/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 152 يوم الثلاثاء 12/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 153 يوم الأربعاء 13/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 173 يوم الأحد 24/3/2024.

- تسليموحدات العمارة رقم 174 يوم الإثنين 25/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 176 يوم الخميس 21/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 177 يوم الأحد 17/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 178 يوم الإثنين 18/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 179 يوم الثلاثاء 19/3/2024.

- تسليم وحدات العمارة رقم 180 يوم الأربعاء 20/3/2024.

تسليم وحدات العمارة رقم 173

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّ العملاء الفائزين بوحدات سكنية، عليهم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات التعاقد في البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق، والمرافق، والكهرباء، والزراعة، بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة، مشددا على القائمين على المشروعات بدفع الأعمال الجاري تنفيذها، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.