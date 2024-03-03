«التنسيقية» تناقش مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث تناولت أسباب تراجع معدلات توزيع الصحف الورقية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الجماعة الصحفية، وفرص الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في تطوير الصناعة.

وأكد الحضور بالورشة، أن التنسيقية لديها مجموعة من الخبراء التكنولوجيين والكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ويجب العمل على نقل تلك الخبرات لجموع الصحفيين، مشيرين إلى ضرورة تدريب الكوادر الصحفية على استخدام الذكاء الاصطناعي، وعمل حصر للاحتياجات التكنولوجية التي يحتاجها الصحفي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

مواكبة الصحافة الورقية للتطور التكنولوجي

وأضاف الحضور، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر وفقا لما هو معلن الآن، لكنه سيقدم تسهيلات تساعد الصحفي في عمله، كما أنه لن يواكب الإنسان في فكره وأسلوبه في الكتابة، مشددين على ضرورة البحث حول أخلاقيات التعامل بالذكاء الاصطناعي.

وأشاروا إلى أن الصحافة الورقية يجب عليها أن تتواكب مع التطور التكنولوجي، لذلك لابد من أن يتم العمل من خلال الوسيط الإلكتروني بما يحقق التكامل المؤسسي بين الصحافة الورقية والإلكترونية والمرئية في أسرع وقت ممكن حتى تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والتي من بينها الذكاء الاصطناعي.

ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي

وأوصى الحضور، بضرورة تطوير المحتوى الذي يقدم من قبل الصحافة الورقية واتباع تقنيات جديدة في تناول الأخبار، علاوة على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتصعيد الكوادر الشبابية.

جدير بالذكر، أن الورشة تعد الرابعة للتنسيقية حول تحديات الصحافة ودورها وكيف يمكن معالجتها. أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

شارك في الورشة النائب عماد حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير «الشروق»، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ومحمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائبة مارسيل سمير، والنائب علاء عصام، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين.

وشارك من أعضاء التنسيقية، فيولا فهمي، وروحية جلال، وعادل الدرجلي، وعمرو خليفة، وأسماء عبد الله، ومحمود حسين، وإسراء طلعت، وأمير هاني.