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دراما المتحدة

وزيرة الثقافة: نعمل على تنمية مهارات المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا

كتب:

حبيبة فرج
01:43 م | الأحد 03 مارس 2024
جانب من فعاليات قمة المرأة

جانب من فعاليات قمة المرأة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على تنمية مهارات المراة وتثقيفها من خلال قصور الثقافة، الى جانب تعاون الوزارة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير فرص عمل للسيدات في المناطق النائية التي تفتقر لفرص العمل.

ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية والتراثية

وقالت «الكيلاني»، خلال كلمتها التي قالتها في فعاليات الدورة الثالثة من قمة المرأة المصرية المهنية، أن فرقا موسيقية وفنية للسيدات والفتيات، كما أن الوزارة تقوم بتنظيم ورش لتعليم السيدات في القرى الحرف اليدوية التراثية كالخيامية والنحت على الاخشاب وغيره، وبذلك تكون الوزارة عملت على تنمية الفن الى جانب تمكينهن اقتصايديا.

جدير بالذكر، أن اليوم الأحد يشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضور نسائي دولي ومحلي موسع، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية

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