وزيرة الثقافة تهدي خالد داغر درع الوزارة.. وتوجه له الشكر

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد داغر، الرئيس السابق لدار الأوبرا المصرية، ووجهت له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الدار.

درع وزارة الثقافة

وأهدت له الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، درع وزارة الثقافة، وتمنت له التوفيق والنجاح في المرحلة المُقبلة.

من جانبه، وجّه الدكتور خالد داغر، الشكر لوزيرة الثقافة، على ما قدمته من دعم له خلال فترة رئاسته لدار الأوبرا.

سيرة خالد داغر

يُذكر أن الدكتور خالد داغر، تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من فبراير 2023 إلى نفس الشهر من 2024، وتولى رئاسة البيت الفني لدار الأوبرا، وعمل أستاذًا بالكونسرفتوار.

حصل على الماجستير في الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه في الفنون عام 2007، ومع حلول 2009 بدأ داغر تنفيذ الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية.