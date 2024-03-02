وزيرة الثقافة تحضر أول دروس العزف على البيانو لإحدى بطلات «قادرون باختلاف»

حرصت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حضور أولى دروس العزف على البيانو للطفلة تاليا محمد إحدى بطلات احتفالية «قادرون باختلاف»، موجهة بتوفير كافة أشكال الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي الهمم.

وطالبت وزيرة الثقافة، بتبني موهبة الطفلة تاليا محمد، والبدء على الفور بدروس تعليم العزف على آلة البيانو بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وزيرة الثقافة تستقبل الطفلة تاليا بالأوبرا

وحرصت وزيرة الثقافة على حضور أول دروس تعليم البيانو لتاليا، ورحبت بها في دار الأوبرا المصرية «بيت المواهب»، مشيدة بحرص تاليا على تعلم الغناء والإنشاد والعزف ورقص البالية، وتشجيع أسرتها المستمر لها.

تقديم كافة أشكال الدعم للموهوبين

وأكدت أن الوزارة، بجميع قطاعاتها، تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للموهوبين من ذوي الهمم، حيث يتم العمل على محورين: الإتاحة وتبني المواهب، من خلال العمل على توفير كافة الوسائل التي تتيح دمجهم في المجتمع، وذلك بإصدارات مطبوعة بلغة برايل للمكفوفين وكتب صوتية، وتهيئة كافة المنشآت التابعة لوزارة الثقافة من مسارح وقصور ثقافة ومكتبات وغيرها لاستقبال أصحاب الإعاقة الحركية، بخلاف تبني المواهب بدار الأوبرا وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وقصور الثقافة وفرق قطاع الإنتاج الثقافي.