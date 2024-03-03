«شباب بيلا» تنظم ورشة حرفية لتصنيع زينة وفوانيس رمضان

نظمت إدارة شباب بيلا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل حرفية لتدريب الفرق الكشفية على كيفية صُنع الزينة والفوانيس الخاصة بشهر رمضان الكريم، بمشاركة أعضاء «الأشبال، والزهرات، والكشافة، والكشاف المتقدم، والجوالة، والجوالات» بمجموعة المستقبل الكشفية بمركز شباب بيلا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية المواهب الإبداعية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم كافة الإمكانيات بمراكز الشباب، لافتاً إلى أنّ مثل هذه الورش الحرفية تشجع المشاركين على استغلال الوقت، وحثهم على الابداع والابتكار، واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

تدريب الفرق الكشفية على صناعة الفوانيس

وتضمنت الورشة تدريب الفرق الكشفية على صناعة الفوانيس وزينة شهر رمضان، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، ومحمود عجيز، القائد الكشفي.