يوم رياضي على الطريقة اليابانية «الأندوكاي» بالمدرسة اليابانية في كفر الشيخ

شهدت المدرسة المصرية اليابانية بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، يوماً رياضياً، للمرحلة الابتدائية على الطريقة اليابانية «الأندوكاي»، بأداء الطلاب عروضاً مميزة، حيث تم تقسيم طلاب المدرسة إلى فريقين لأداء الألعاب دون التطرق إلى فوز أو خسارة، وذلك في إطار دعم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

يوم رياضي على الطريقة اليابانية «الأندوكاي»

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصباح عسكر، مسؤول المدارس اليابانية بالمديرية، والدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة، والخبير الياباني كوجا، والمترجم أمير فايد، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، ومتابعي التوكاتسو، أيمن شعبان، وإكرامي أبو زيد، ونداء محمد، وبدأ اليوم الرياضي للمرحلة الابتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة للدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة.

زرع القيم المتعددة في نفوس الأطفال

وأثنى الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تجربة المدارس المصرية اليابانية، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة والمُعلمين وأولياء الأمور لما يبذلونه من جهد في سبيل تعليم الطلاب، ورقي الوطن، وزرع القيم المتعددة في نفوس الأطفال.