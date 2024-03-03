رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

يوم رياضي على الطريقة اليابانية «الأندوكاي» بالمدرسة اليابانية في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:12 م | الأحد 03 مارس 2024
اليوم الرياضي

اليوم الرياضي

شهدت المدرسة المصرية اليابانية بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، يوماً رياضياً، للمرحلة الابتدائية على الطريقة اليابانية «الأندوكاي»، بأداء الطلاب عروضاً مميزة، حيث تم تقسيم طلاب المدرسة إلى فريقين لأداء الألعاب دون التطرق إلى فوز أو خسارة، وذلك في إطار دعم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

يوم رياضي على الطريقة اليابانية «الأندوكاي» 

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصباح عسكر، مسؤول المدارس اليابانية بالمديرية، والدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة، والخبير الياباني كوجا، والمترجم أمير فايد، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، ومتابعي التوكاتسو، أيمن شعبان، وإكرامي أبو زيد، ونداء محمد، وبدأ اليوم الرياضي للمرحلة الابتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة للدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة.

زرع القيم المتعددة في نفوس الأطفال

وأثنى الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تجربة المدارس المصرية اليابانية، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة والمُعلمين وأولياء الأمور لما يبذلونه من جهد في سبيل تعليم الطلاب، ورقي الوطن، وزرع القيم المتعددة في نفوس الأطفال.

اقرأ المزيد:

محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة إصلاح هبوط أرضي في خط انحدار محطة صرف العجوزين

قافلة طبية مجانية بقرية الطراوي بمركز دسوق في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بغلق عدد من المقاهي ومعارض السيارات 48 ساعة

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 3511 مترا في كفر الشيخ
بقلم مصطفى عنز