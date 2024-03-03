«فاهم» تحتفل بتنفيذ 100 نشاط لدعم الصحة النفسية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مؤسسة فاهم تحتفل بمرور 100 نشاط في دعم الصحة النفسية».

وقال القس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ مبادرة الدعم النفسي من المبادرات المهمة جدا، لأننا من خلال العادات والتقاليد الموروثة ننظر بشكل غير جيد للمريض النفسي ونصمه بوصمة عار، وهذا الأمر بعيد تماما عن الفكر الصحي».

وأضاف: «الطب الحديث أوضح لنا ميعا أنّ الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج كأي مرض عضوي يصيب الإنسان، وكلما قدمنا الدعم للمريض النفسي مع العلاج الطبي كان ذلك أفضل».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي: «نحتفل بمرور سنة على إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، نفذنا 100 نشاط من خلال البروتوكولات الموقعة بين المؤسسة وكل مؤسسات الدولة، فالقيادة السياسية مهتمة بملف الصحة النفسية، لذلك كان أول بروتوكول وقعناه جمعنا بوزارة الصحة والسكان ودخلنا مستشفيات الصحة النفسية مثل العباسية والدمرداش والخانكة لتوصيل رسالة مفادها أننا لسنا خائفين من المرضى النفسيين، فالمؤسسة تعمل على كسر وصمة العار عن المرض النفسي».