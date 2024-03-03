رئيس جهاز العاشر من رمضان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

شدد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على الشركات المنفذة لأعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة، طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

جاء ذلك خلال تفقده برفقة عدد من المسئولين، أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1500ملليمتر، والمتداخل مع توسعات محطة الصرف الصحي رقم 4، والتى تقع بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وتخدم مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة.

تفقد الموقف الإقليمي في المدينة

وتفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بالمدينة، الذي يشمل خطوط سير خارجية لجميع المحافظات، والخطوط الداخلية على مستوى المدينة، وذلك لخدمة أهالي المدينة، والمترددين عليها بنسبة إنجاز 95%، بجانب أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد «محطة الأتوبيس الإقليمية» بمركز المدينة.

مستجدات العمل في تنفيذ مدرسة النيل الدولية

وتابع منيع أعمال تنفيذ مدرسة النيل الدولية، المكونة من 26 فصلاً للمرحلة الابتدائية، و14 فصلاً للمرحلة الإعدادية، و 12 فصلاً للمرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و 8 معامل، و 53 غرفة للشئون الإدارية.

تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الحضانة الموجودة بالمدرسة والسور، والمكونة من 8 فصول حضانة، وغرفتين أنشطة، و9 غرف للشئون الإدارية، والسور الخارجي بطول 680مترا المكون من 4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن، و4 غرف كهرباء، والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول 121 مترا.