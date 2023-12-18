السفيرة نبيلة مكرم: نحتاج لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعامل مع المرض النفسي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، إنَّنا نحتاج لتغيير ثقافة المجتمع ككل تجاه التعامل مع المرض النفسي ونظرته للمريض، وهذا لن يتغير بين يوم وليلة، لافتة إلى أن «كل واحد عنده كلكيعة قاعد بيها ومش عايز يفصح عنها.. لكن كله حسب مكوناته الشخصية وهل يقدر يحتويها أم لا».

«عبيد»: التجارب المؤلمة السابقة في حياة الشخص جرح يعرضه للمرض النفسي

وأضافت «عبيد»، في حوراها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على «قناة dmc»، أنَّ «كلكيعة تعني تجربة سابقة أو فقدان شخص كان مهم في حياتي أو تنمر تعرض له الشخص في الصغر، والكثير من الأشياء، ويظل الجرح موجود، وأقدر بشخصيتي مبينش بس ساعات حد يجي ويدوس على الجرح وفجأة بنتحول لشخص آخر».

أحداث تؤثر على نفسية الأشخاص

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقاً: «عدم استيعاب الشخص لعقدته قد يحوله لتعب أو مرض نفسي وجميعنا لا يخلو من الجراح التي يعيش بها ويضغطه نفسيًا، والأحداث العامة التي يشاهدها الأطفال وتحتوي مآسي، مثل مشاهد الحروب، تكون في الكبر عقد نفسية أيضا وتصير جزء من مشاكل شخصية وليست اجتماعية أو عامة فقط، فالطفل في غزة على سبيل المثال، يرى منزله يتهدم أمامه وأهله يقتلون وجيل بأكلمه يتابع مشاهد العنف في الشاشات سيمتلىء بالذكريات الأليمة التي مرت عليه، وأطفالنا سينشأ لديهم خوف من التعرض لمصير مشابه يوماً ما».