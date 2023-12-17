السفيرة نبيلة مكرم: نحتاج إلى الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين في كل الجهات

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن كل جهة في مصر تحتاج لتقييم نفسي والاهتمام بالصحة النفسية للعاملين بها وليس المدرسين فقط، موضحة أن مؤسسة «فاهم» توعوية وقد تتطرق لملف الإدمان في المستقبل.

«مكرم»: الأخصائيون بالمدارس يوجهون المدرسين لطرق التعامل الجيدة مع الطلاب

وأضافت «مكرم»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجههم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب.

دربنا 1500 أخصائي نفسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

وتابعت: «مع وزارة التربية والتعليم تم تدريب 1500 أخصائي نفسي لاكتشاف المرض النفسي عند الأطفال والتواصل مع الأهل وتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الحكومية وكان هناك الكثير من الأنشطة في الجامعات والتواصل مع الطلاب»، مؤكدةً أنه لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح مجنون، ونحن من أنتج هذه المصطلحات، وهناك مجموعات دعم لمساندة الأمهات في التعامل مع أبناهم المرضى النفسيين.