وزيرة التعاون الدولي: المرأة شريك رئيسي في كل خطط وبرامج الدولة المصرية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن السيدات هن الأكثر تأثرا بالتغيرات المختلفة، سواء الحروب أو التغيرات السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وإن السنوات الماضية شهدت نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات لحماية وتطوير المرأة على كل المستويات.

أوضحت خلال كلمتها في الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، أن الدولة المصرية تحرص على إشراك المرأة في كل خططها وبرامجها، ووزارة التعاون الدولي على وجه التحديد توفر العديد من الورش التي من شأنها أن تسهم في تطوير وضع المرأة المصرية.